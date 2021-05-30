Во Владимирской области с восьми утра открылись избирательные участки для предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. В этом году в нашем регионе

Во Владимирской области с восьми утра открылись избирательные участки для предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. В этом году в нашем регионе процедура проходит по смешанной системе. Избиратели могут выразить свое мнение как в электронном формате на сайте pg.er.ru, так и лично, придя на счетный участок по месту регистрации, которые будут открыты