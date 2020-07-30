Звезда сериала Папины дочки прокомментировала слухи о своем участии в следующей части теленовеллы Мажор. Сообщалось, что Мирослава Карпович прошла пробы в ленту.

Звезда сериала "Папины дочки" прокомментировала слухи освоем участии в следующей части теленовеллы "Мажор". Сообщалось, что МирославаКарпович прошла пробы в ленту.По словам сплетников, актриса получила роль в четвертом сезоне"Мажора", выход которого состоится осенью. Более того, есть информация,что в теленовелле Мирослава Карпович заменит исполнительницу главной женскойроли Карину Разумовскую.Журналистам удалось связаться с артисткой из "Папиных дочек". Карпович призналась, что о своем участии в проекте "Мажор" даже недогадывалась. Вопреки распространенному мнению на пробы она не ходила.Мирослава подчеркнула, что к теленовелле не имеет никакогоотношения. Между тем подобные слухи ей льстят. Артистке приятно "участвовать" в популярном у зрителей проекте.А вот говорить о личной жизни с репортерами актриса из ситкома "Папиныдочки" отказалась. Мирославе Карпович приписывают роман со звездойПавлом Прилучным. По мнению сетевых сплетников, она закрутилаинтрижку с артистом, чтобы реанимировать карьеру и добиться новых высот.Отметим,что Прилучный тоже хранит молчание. Павел сообщил в личном микроблоге, что этутему поднимать не собирается.20 Апр 2020 в 12:10 PDT