Сергей Нетиевский четыре года назад покинул Уральские пельмени, и с тех пор не прекращаются судебные заседания. Бывшие коллеги не могут поделить авторские права и решить другие спорные моменты.

Сергей Нетиевский четыре года назад покинул "Уральские пельмени", и с тех пор не прекращаются судебные заседания. Бывшие коллеги не могут поделить авторские права и решить другие спорные моменты.В течение всех этих лет суды различных инстанций выясняют, законно ли было увольнение директора, кому принадлежат товарные знаки, записи выступлений и крупные денежные суммы. Продюсер настаивает на том, что его лишили руководящей должности не по правилам, а значит, за это полагается компенсация.Прошлой осенью суд постановил, что денежные операции, которые проводились между участниками коллектива "Уральские пельмени", законны. Однако Сергей Нетиевский решил оспорить этот момент и подал иск в Арбитражный суд. В итоге 17 июля было повторно установлено, что участники шоу не должны бывшему директору 68 миллионов рублей.Продюсер недоволен результатом, так как уверен, что у него украли деньги. По словам артиста, Евгений Орлов, который сейчас занимает должность директора "Уральских пельменей", четыре года назад возглавлял фирму "Идея фикс медиа". Компания по документам принадлежит Сергею Нетиевскому. Он считает, что несколько лет назад бывший коллега выдал артистам шоу невозвратные займы как раз на сумму в 68 миллионов.25 Июл 2020 в 7:54 PDTПри этом продюсер уверен, что огромное количество исков к нему – попытка рейдерского захвата. Также артист говорит, что Евгений Орлов после прихода на должность директора вывел из активов шоу миллионы рублей и вынудил многих актеров покинуть "Уральские пельмени".