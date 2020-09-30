Команда президента Украины Владимира Зеленского ведет страну в экономический тупик. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Команда президента Украины Владимира Зеленского ведет страну в экономический тупик. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Поводом для критики стало решение правящей политической партии "Слуга народа" выдвинуть в мэры Одессы Олега Филимонова – актера и участника КВН. По мнению Вадима Рабиновича, подобные шаги власти в скором времени приведут к катаклизму в стране, что в итоге вызовет мегасдвиги."Если их не остановить, то будет очень плохо", – сказал депутат. Он отметил, что у Незалежной непредсказуемое будущее, поэтому нельзя точно сказать, что произойдет в стране даже через пару недель. Политик предположил, что продолжение курса приведет к новым выборам президента.Отметим, что Рабинович не в первый раз критикует нынешнюю власть. В начале сентября депутат Верховной рады осудил за отмену местных выборов на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей. По его словам, у граждан отобрали право на собственное мнение.Политик назвал случившееся "государственным и конституционным" преступлением. Депутат добавил, что даже экс-президент Украины Петр Порошенко не позволял себя так оскорблять соотечественников. "Мы должны показать, что обмана мы не простим", – заявил Рабинович.