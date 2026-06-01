31 мая официально открылся второй Международной фестиваль-конкурс скульпторов «Владимир — Белокаменная столица».

Солнце, белая пыль и звон резца по известняку. В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира снова пахнет историей. 31 мая здесь официально открылся второй Международной фестиваль-конкурс скульпторов «Владимир — Белокаменная столица». В течение ближайших двадцати пяти дней на глазах у сотен горожан десять мастеров из России и Беларуси будут превращать бесформенные каменные глыбы в произведения искусства.Редакция vlad.aif.ru провела эти дни вместе с художниками — от пыльных карьеров до торжественных аккордов открытия. Подробности читайте в нашем репортаже.В поисках «души» камняМало кто знает, но фестиваль начался не под звуки оркестра, а в антураже Мелеховского карьера под Ковровом. Именно туда 28 мая отправился «десант» скульпторов. Задача стояла непростая: среди тонн известняка найти «свой» блок. Тот самый, в котором уже живет будущая фигура.Для скульптора выбор камня — это почти сакральный акт. Здесь не важна только геометрия, здесь важно чутье.— Со стороны кажется: ну, лежит глыба, — делится впечатлениями Анна Сосенская, приехавшая из Санкт-Петербурга. — Но на самом деле это огромная ответственность. У нас только одна попытка. Ошибся с блоком — и работа может пойти прахом. Нужно чувствовать габариты: пройдет ли по высоте, хватит ли ширины для плеча или колена? Известняк — материал капризный, непредсказуемый. Ты пилишь его и вдруг натыкаешься на пустоты или, наоборот, сверхтвердые вкрапления. Это всегда диалог: что он позволит тебе из себя высечь?Владимирский мастер Виталий Цагареишвили, обходя огромные блоки, методично простукивает их специальным инструментом.— По звуку можно определить, есть ли внутри трещины, — поясняет Виталий, не отрываясь от дела. — Хороший камень «звенит», а если звук глухой — значит, внутри изъян. Мне нужен прямоугольный блок под «Владимирского льва». Главное — вписать его в форму так, чтобы минимум лишнего отсекать.А вот московский скульптор Андрей Мелюхов, подыскивая материал для своего «Богатыря», не теряет чувства юмора даже в пыли карьера. Оглядывая очередной узкий блок, он смеется:— Нет, этот узковат. А то вместо могучего богатыря придется балерину вырезать! Тут ведь как: порода может и не треснуть, а может подвести в самый последний момент. Но в этом и драйв.К 30 мая все отобранные камни — многотонные, молчаливые, пахнущие землей — были доставлены в Центральный парк и установлены на деревянные основания. Площадка замерла в ожидании первых ударов.Под небом древнего городаВоскресный полдень 31 мая выдался теплым не только из-за погоды. Торжественное открытие фестиваля собрало сотни людей. На сцене — калейдоскоп талантов: от фольклорных напевов «Муравушки» до мощного звучания камерного хора «Распев». Но главные герои дня стояли чуть в стороне от сцены, рядом со своими будущими шедеврами.Приветствуя участников, глава города Сергей Волков подчеркнул, что белый камень — это не просто строительный материал, это генетический код Владимира.— Белый камень — символ величия наших древних храмов, — отметил мэр. — За прошлый год фестиваль стал важной частью жизни города, а созданные скульптуры уже украшают наши площади. В этом году мы решили пойти дальше: запустить специальную номинацию в поддержку приграничных территорий. Работа, посвященная стойкости духа, будет передана в дар Белгороду. Это наш символ единства и поддержки.Особым моментом церемонии стало поздравление идейного вдохновителя фестиваля, заслуженного художника РФ Игоря Черноглазова. 29 мая ему исполнилось 65 лет. Скульптор, несмотря на юбилей, настроен на тяжелую работу. Его проект символичен — он создает «Птицу Дмитриевского собора».— Я нашел эту птицу на архивных фотографиях собора, — рассказывает Игорь Алексеевич. — Она поразила меня своей пластикой, тем, как у нее хвост завязан узлом. В архитектуре это барельеф, а я хочу сделать её в круглой скульптуре, высотой больше двух метров. Зачем это нужно нам, скульпторам? Чтобы люди видели: камень — живой. После обработки он покроется защитной пленкой и будет стоять десятилетиями, напоминая о том, в каком уникальном месте мы живем.Символическую ленточку заменили... первые удары по камню. Почетные гости фестиваля взяли в руки скарпели и киянки, нанеся первые отметины на глыбы. Фестиваль стартовал.Творческий марафон: Кот, Ангел и МадоннаТемы этого года — «Владимир православный» и «Образы героев русской классики» — дали мастерам невероятный простор.Самый молодой участник, Александр Черёмухин из Кунгура Пермский край, привез с собой сказочное настроение. Его «Кот-ученый» из Лукоморья обещает стать любимцем детворы.— Я занимаюсь камнем с 2013 года, — говорит Александр. — Для меня работа в парке — это не стресс, а стимул. Даже привез с собой лишние инструменты. Пускай люди подходят, пробуют, приобщаются. 25 дней — срок нормальный, если работать с душой. Известняк мягче гранита, его «крутить-вертеть» интереснее, детали можно придумывать прямо на ходу.Совсем иное настроение у Далгата Далгатова из Москвы. Его «Ангел милосердия» — работа философская.— Я хотел показать ангела, который спускается к людям, чтобы дать надежду, — объясняет Далгат. — Его крылья будут перекликаться с архитектурой владимирских соборов, превращаясь в колонны. Это соединение небесного и земного, пластики и архитектуры. С известняком работать физически легче, чем с мрамором, но эмоционально — это марафон.Для Анны Сосенской тема материнства стала личной — она работает над «Владимирской мадонной».— Я сама мама двоих сыновей, и мне эта тема близка до слез, — признается она. — В мире скульптуры формат симпозиума называют «скульпторским забегом». Это месяц концентрации, когда ты на глазах у публики из необработанной глыбы выводишь нежный образ. Это удивительная обратная связь, когда жители видят весь процесс от и до.Рождается историяВпереди у мастеров еще три недели тяжелого труда. Каждый день, с утра и до вечера, над Центральным парком будет стоять характерный стрекот инструментов. Владимирцы и гости города получили уникальный шанс — заглянуть в мастерскую под открытым небом, увидеть, как рождаются герои из легенд и святые из преданий.По окончании симпозиума скульптуры не исчезнут. Они останутся здесь, во Владимире, на площадках, которые еще предстоит выбрать. Как сказал один из участников: «Мы оставляем свое сердце в этом камне». А значит, «Белокаменная столица» — это не просто название фестиваля. Это живая история, которая пишется прямо сейчас, на наших глазах.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .