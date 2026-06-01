Суд решит вопрос о конфискации машины.

Заместитель вязниковского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 46‑летнего местного жителя.Ему вменяют управление автомобилем в состоянии опьянения с повторной судимостью (ч.2 ст.264.1 УК РФ).По версии следствия, ночью 25 апреля 2026 года, выпив, мужчина сел за руль Haval H2, чтобы отвезти знакомого на автовокзал, подвергнув опасности других участников движения.Сотрудники ГИБДД задержали его на улице Удобная в Вязниках и отстранили от управления.Он отказался от медосвидетельствования, после чего на автомобиль наложили арест.Обвиняемый признал вину. По санкции статьи ему грозит до 3 лет лишения свободы и запрет на управление транспортом до 6 лет.