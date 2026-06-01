Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Прокуратура Владимира передала в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,8 млн рублей.Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 55‑летнего жителя города. Ему вменяют п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение и хранение для сбыта никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки и информации.По версии следствия, обвиняемый закупил оптовую партию на одном из рынков Москвы, перевез товар во Владимир и разместил его в магазине супруги и на складском помещении для дальнейшего сбыта.В декабре 2025 года сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность. Изъято почти 1,5 тыс. флаконов никотинсодержащей жидкости для электронных систем доставки никотина на сумму более 2,8 млн рублей.