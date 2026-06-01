Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
Прокуратура Владимира передала в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,8 млн рублей.
Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 55‑летнего жителя города. Ему вменяют п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение и хранение для сбыта никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки и информации.
По версии следствия, обвиняемый закупил оптовую партию на одном из рынков Москвы, перевез товар во Владимир и разместил его в магазине супруги и на складском помещении для дальнейшего сбыта.
В декабре 2025 года сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность. Изъято почти 1,5 тыс. флаконов никотинсодержащей жидкости для электронных систем доставки никотина на сумму более 2,8 млн рублей.