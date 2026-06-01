Награду присудили за вклад в укрепление оборонного потенциала страны.

Указом Президента РФ коллектив Ковровского электромеханического завода отмечен орденом Александра Невского за значительный вклад в укрепление оборонного потенциала страны.Также отдельными наградами отметили сотрудников КЭМЗ, НИИ «Сигнал» и Специального конструкторского бюро приборостроения и автоматики.Ковровчанам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные грамоты Президента РФ, нагрудные знаки и документы о присвоении почетных званий «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».Среди 18 отмеченных — слесари механосборочных работ, станочники широкого профиля, наладчики станков с ЧПУ, электрогазосварщики, шлифовщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, испытатели, инженеры и руководители подразделений.