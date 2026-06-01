Помощь ветеранам СВО доступна в каждом муниципалитете области.

1 июня исполняется три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» по всей России. Фонд продолжает развивать комплексную помощь ветеранам СВО и их семьям.По словам председателя фонда Анны Цивилевой, за этот период создана новая модель поддержки, где ключевую роль играют социальные координаторы и региональные команды, благодаря которым тысячи людей получили помощь и вернулись к активной жизни.Фонд оказывает поддержку в медицинской реабилитации, трудоустройстве и патриотическом воспитании. С марта прошлого года начата помощь семьям пропавших без вести, а с мая 2026 ведется прием заявлений на удостоверения ветеранов боевых действий для участников подразделений «Шторм Z» — свыше 200 заявок рассмотрено положительно.Президент поддержал расширение круга подопечных: теперь в работу фонда включены действующие военнослужащие с инвалидностью и участники отражения агрессии на приграничных территориях.Во Владимирской области координаторы работают в каждом муниципальном округе. В региональном филиале восемь сотрудников — ветераны СВО или близкие военнослужащих и погибших бойцов.За три года в филиал поступило более 13 тыс. обращений, свыше 96% решены позитивно, оказано более 12 тыс. телефонных консультаций. При поддержке губернатора и партнеров создана эффективная система помощи демобилизованным.