Минобразования ВО контролирует порядок и безопасность на ЕГЭ.

Сегодня, 1 июня, выпускники сдают ЕГЭ по литературе, химии и истории.Во Владимирской области на экзамен по литературе зарегистрированы 283 человека, по химии — 774, по истории — 709.Как сообщили в Минобразования ВО, 1 июня для проведения экзаменов работают 27 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).Все ППЭ оснащены стационарными металлодетекторами, средствами подавления сигналов мобильной связи и системой онлайн‑видеонаблюдения.Минимальные проходные баллы: литература — 32, химия — 36, история — 32. Результаты ожидаются примерно 13 июня.Следующий экзамен основного периода — русский язык, он состоится 4 июня.