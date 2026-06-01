Расследование продолжается, следователь проводит оставшиеся процессуальные мероприятия.

Следователь Кольчугинского межрайонного отдела СК по Владимирской области провел необходимые следственные действия по делу о падении несовершеннолетней в канализационный колодец.По собранным доказательствам начальнику участка водопроводно‑канализационных сетей МУП «Коммунальник» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Следствие установило, что с 18 по 31 марта 2026 года обвиняемый знал о незакрытом колодце у дома № 1 на ул. Матросова и не принял мер для устранения опасности.31 марта около 20:00 девятилетняя жительница наступила на ветхие доски, провалилась и упала в шахту глубиной более 6 м, получив ссадины.После происшествия аналогичные нарушения выявлены в других колодцах, приняты меры по их устранению.