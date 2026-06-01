Дело направлено в Камешковский районный суд для рассмотрения.

Прокурор Камешковского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя соседнего региона, которого считают участником преступной группы.Ему вменяют покушение на мошенничество, совершенное группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, в марте 2026 года он искал работу курьером и согласился доставлять «ценные» посылки.В посылках оказались наличные, которые следовало получать у таксистов и переводить на криптокошельки. Обвиняемый продолжил участие в схеме.8 апреля сообщник потребовал у пенсионера 370 тыс. руб. Потерпевший вызвал полицию, и обвиняемый был задержан при передаче денег в Москве.