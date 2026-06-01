Владимирская городская администрация, региональная общественная организация пенсионеров и инвалидов, неравнодушные горожане и предприниматели совместно собрали очередной гуманитарный груз для отправки в зону специальной военной операции.По словам директора МБУ «Центр поддержки предпринимательства и туризма», депутата Заксобрания области Павла Кутузова, в составе партии — генераторы, аккумуляторы, инструменты и иные необходимые вещи для подшефных подразделений.Он поблагодарил всех откликнувшихся и выразил уверенность в общей победе.Заместитель начальника городского управления экономики и туризма Алексей Косарев сообщил, что сбор и упаковка груза прошли оперативно благодаря координации администрации и предпринимателей, и груз своевременно доставлен на место назначения.