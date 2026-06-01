Восстановление прав работников остается на контроле прокуратуры.

По результатам проверки прокуратуры Судогодского района возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы на сумму более 2 млн рублей.Надзорный орган проверил соблюдение трудового законодательства по обращениям жителей.Выяснилось, что 32 работника — заправщики, уборщики и дворники — трудились на двух автозаправочных станциях округа.Трудовые договоры с ними не были оформлены, а с января по март 2025 года зарплата не выплачивалась.По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП. Суд взыскал в пользу работников более 2 млн рублей и компенсацию за просрочку.Материалы направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.