Срок подачи заявок — до 28 августа включительно.

Объявлен конкурс на новую концепцию благоустройства Военно‑патриотического сквера.Цель проекта — создать современный центр памяти и комфортной рекреации.Задача участников — соединить патриотическую направленность с удобной городской средой.В концепции следует предусмотреть эскиз мемориального комплекса воинам‑защитникам Отечества.Нужно спроектировать площадь для праздников и выставок, входную группу и малые архитектурные формы.Важной частью станет развитие пешеходной сети и устройство велодорожки.Планируется озеленение территории, включая живые изгороди, и установка постаментов для военной техники.К участию приглашают архитекторов, дизайнеров, проектные организации, творческие коллективы, студентов профильных вузов и неравнодушных горожан.За лучшие проекты предусмотрены денежные призы:1 место — 1 500 000 рублей2 место — 300 000 рублей3 место — 200 000 рублей.Заявки принимают по адресу: Октябрьский пр‑т, д. 47, 2 этаж.Общественное голосование состоится с 31 августа по 30 сентября, подведение итогов и награждение запланированы на конец октября.