Во Владимире мужчина совершил девять преступлений, включая кражи, грабежи, разбой и побои.

Житель Омска предстанет перед судом во Владимире за серию тяжких преступлений. 39-летний безработный, ранее судимый и находящийся под административным надзором, сбежал из Омской области в феврале 2024 года, чтобы избежать контроля правоохранительных органов. Среди его эпизодов: хищение телефона и денег у новой знакомой, а затем повторное ограбление этой же женщины. Также он напал на незнакомую женщину, сорвав золотую цепочку и нанеся ей удары, и похитил телефон у её мужа. Обвиняемый признал вину лишь частично. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, дело будет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.