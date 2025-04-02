Оно началось в апреле 2022 года.

В Муроме Владимирской области осуждён местный житель за поддержку проукраинских групп в соцсетях. По данным УФСБ России региона, мужчина фотографировал автомобили с символикой поддержки российских военнослужащих и отправлял информацию представителям Украины. Он также публиковал посты с призывами к насилию в отношении полиции и госорганов.Сотрудничество с проукраинскими группами началось в апреле 2022 года. В результате расследования, в марте 2025 года в отношении муромлянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России.Согласно решению Муромского городского суда, мужчину признали виновным в подтверждённых преступлениях и назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев и 3 года и 3 месяца за разные статьи УК.