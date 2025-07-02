Москвичей, которые задумывались о том, чтобы взять животное из приюта, в ближайшие выходные приглашают на ВДНХ. Там 5 июля состоится благотворительная выставка животных из городских приютов "Хочу домой!". Любого четвероногого друга, встреченного на этом мероприятии, можно будет забрать себе.

Выставка расположится у музея городского хозяйства и будет работать с 11.00 до 17.00. Из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" привезут 12 кошек и 13 собак. "Судьбоносной встречи будут ждать в том числе внимательный кот Юстас, пушистая собачка Баста и приветливый пес Ажур. Все животные привиты, чипированы, обследованы ветеринарами и готовы к переезду в новые семьи", - отмечают организаторы выставки. С каждым питомцем можно будет вдоволь пообщаться, и мгновенных решений о том, чтобы забрать приглянувшегося четвероногого друга домой, от посетителей никто не ждет. Можно потом навестить животное в приюте, если, конечно, его не заберут.С кошками и собаками, попавшими в приют, работают ветеринары и зоопсихологи, которые не только лечат, но и обучают животных командам, помогают социализироваться - привыкнуть к людям, побороть страх прогулок и перевозок в транспорте. Да и после устройства в семью, а это происходит достаточно часто, в том числе благодаря вот таким выставкам, волонтеры поддерживают связь с новым хозяином животного, по крайней мере, в первое время. А если вдруг питомец не приживется в семье, его можно вернуть обратно в приют. К счастью, такое случается редко.