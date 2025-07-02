Лето – время отпусков, и вопросы о родинках становятся особенно актуальными

Лето – время отпусков, и вопросы о родинках становятся особенно актуальными. Опасно ли загорать с большим количеством родинок? Как понять, что с родинкой что-то не так? Какие родинки подлежат удалению и какими способами это безопасно сделать? И, наконец, что представляют собой родинки?Родинки, или невусы, можно рассматривать двояко. С одной стороны, это кожные аномалии, но с другой – они в той или иной степени есть у каждого. Они формируются из меланина - пигмента, отвечающего за цвет нашей кожи. Родинки не только появляются в течение жизни, но могут и исчезать. Не существует нормы их количества, так как процесс их появления связан с наследственностью и инсоляцией. Солнечные лучи стимулируют выработку меланина, что ведет к загару и образованию новых родинок. Гормональные нарушения и злоупотребление меланотаном, препаратом для загара без солнца, также могут увеличить количество невусов.Не все родинки опасны. Большинство – обычные невсусы, не вызывающие опасений. Они равномерно окрашены, имеют четкие границы и правильную форму. Но есть и другие категории: потенциально опасные и опасные родинки. К потенциально опасным относятся крупные родинки, родинки с асимметричной формой, неровными краями и изменившимся цветом. Опасные родинки – это зудящие, шелушащиеся или чешущиеся родинки. При наличии таких изменений следует обратиться к дерматологу.Возникает вопрос: нужно ли удалять родинки? Сначала разберемся, какие родинки подлежат удалению. Во-первых, те, что не нравятся пациенту по эстетическим соображениям. Например, большая родинка на видном месте. Во-вторых, те, что постоянно травмируются: лямкой бюстгальтера, резинкой от одежды и т.д. Постоянная травматизация может привести к перерождению родинки в злокачественное новообразование – меланому. В-третьих, потенциально опасные и опасные родинки (диспластические или меланомоопасные невусы), которые могут переродиться в меланому.В любом случае, решение об удалении должен принимать специалист – врач-дерматолог. Самостоятельное удаление родинок недопустимо! Это может спровоцировать перерождение родинки в меланому. В медицинском учреждении, после удаления родинки, материал отправляется на гистологическое исследование для диагностики злокачественных новообразований.Существует несколько безопасных методов удаления невусов. Хирургическое вмешательство применяется при подозрении на злокачественный процесс или при размере невуса более 2 см. Родинки можно удалять специальными химическими растворами (химическая деструкция). Также возможно разрушение невусов холодом (криодеструкция), электрическим током (электрокоагуляция и диатермкоагуляция) или радиволнами. Одним из наиболее безопасных, быстрых и комфортных способов считается лазерный метод, основанный на испарении измененных тканей лазерным лучом (вапоризации).