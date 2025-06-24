Наша кожа – самый большой орган тела, и ее здоровье напрямую зависит от того, какие бьюти-средства мы на нее наносим

Наша кожа – самый большой орган тела, и ее здоровье напрямую зависит от того, какие бьюти-средства мы на нее наносим. К сожалению, некоторая косметика может принести больше вреда, чем пользы, вызывая раздражение, сухость и даже ускоряя процессы старения. Поэтому важно внимательно изучать состав приобретаемой косметики и избегать определенных ингредиентов. На что ж обратить внимание и что должно насторожить?Спирт в высоких концентрациях, часто обозначаемый на этикетках как Alcohol Denat., Ethanol, Isopropyl Alcohol, способен пересушивать кожу, разрушать ее естественный липидный барьер и провоцировать воспаления. Если спирт указан в начале списка ингредиентов, то от ежедневного использования такого средства лучше отказаться.Средства, содержащие агрессивные ПАВы – например, лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), - обладают сильным обезжиривающим эффектом, вызывая сухость и раздражение кожи. Особенно опасны такие компоненты для обладателей чувствительной и сухой кожи.Комедогенные масла, такие как масло зародышей пшеницы, соевое, пальмовое или кокосовое, также могут негативно влиять на состояние кожи. Некоторые масла способны забивать поры, провоцируя появление акне. Людям с жирной или проблемной кожей рекомендуется избегать средств с высоким содержанием масел.Средства с триклозаном (Triclosan) и другими антибактериальными компонентами, ранее широко используемые в очищающих средствах, способны уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, нарушая естественный микробиом кожи. Это может приводить к сухости, раздражению и даже к развитию устойчивости к антибиотикам.Продукты, содержащие формальдегид-выделяющие консерванты, такие как DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea, постепенно высвобождают формальдегид, который может вызывать раздражение, аллергические реакции и даже считается потенциальным канцерогеном.Синтетические красители, обозначаемые на упаковке CI-номерами, например, CI 19140, CI 42090, также могут представлять опасность для кожи. Яркие оттенки в косметике часто достигаются за счет искусственных красителей, способных вызывать воспалительные процессы, особенно у людей с чувствительной кожей.Солнцезащитные средства, содержащие оксибензон, могут не только вызывать раздражение кожи, но и нарушать гормональный баланс. В качестве более безопасной альтернативы рекомендуется выбирать санскрины с минеральными фильтрами – среди них оксид цинка или диоксид титана.Помните, что даже если косметический продукт активно рекламируется или позиционируется как "натуральный", всегда необходимо внимательно изучать его состав. Отдавайте предпочтение средствам с мягкими формулами, гипоаллергенными компонентами и без агрессивных добавок.