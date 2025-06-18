Состояние кожи во многом определяет температура воды, которой вы умываетесь

Состояние кожи во многом определяет температура воды, которой вы умываетесь. Оптимальной считается теплая вода, близкая к температуре нашего тела — от 30 до 37 градусов Цельсия. Такая температура не травмирует кожу, эффективно удаляет загрязнения и излишки себума, а также сохраняет гидролипидный барьер, который защищает дерму от бактерий и препятствует ее обезвоживанию. Если у вас сухая или чувствительная кожа, лучше выбрать воду около 30 градусов, в то время как для жирной кожи допустимо использовать воду до 37 градусов.Холодная вода, например, ниже 20 градусов, вызывает кратковременное сужение сосудов, помогая уменьшить отеки. Однако систематическое умывание ледяной водой может негативно сказываться на здоровье кожи. Холодная вода может затруднять кровообращение, что, в свою очередь, негативно отражается на питании кожи. Кроме того, такой температурный режим плохо растворяет кожное сало и косметику, что может привести к проблемам, особенно у людей с куперозом и розацеа.Для обладателей сухой или чувствительной кожи холодная вода вовсе не рекомендуется, особенно в период обострения акне. Впрочем, и высокая температура воды для такого типа кожи не особо подходит – ведь она разрушает защитный липидный слой, что приводит к потере влаги. В ответ на это сальные железы начинают работать активнее, что, в свою очередь, может усугубить состояния кожи. Умывание горячей водой может вызвать преждевременное старение, так как потеря упругости кожи становится заметной. Таким образом, следует выбирать оптимальную температуру воды для умывания. Так вы сможете поддерживать здоровье кожи – наряду с вашим ежедневным уходом.