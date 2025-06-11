Энергетика человека и его самочувствие неотделимы друг от друга, и если энергетика перегружена негативными эмоциями, жизнь в гармонии с собой становится невозможно.
Энергетика человека и его самочувствие неотделимы друг от друга, и если энергетика перегружена негативными эмоциями, жизнь в гармонии с собой становится невозможно.
Как мы разрушаем свою энергетику?
• В происходящем видим только негативные моменты, следим за промахами других людей, критикуем их. Фокусировка на негативе, осуждение людей, попытки доказать свою правоту и высказывание непрошеного мнения отнимает много сил. Такая жизненная позиция приводит только к тому, что человек становится энергетически опустошенным;
• В неудачах и поражениях обвиняем всех, кроме себя. Если мы будем тратить время на поиск виновных, то никогда не сможем сделать правильные выводы о сложившейся ситуации;
• Сдерживаем эмоции. Если мы постоянно сдерживаем эмоции, нервная система работает на износ, а присутствие токсичных людей в жизни несет только разрушительный характер для энергетики.
Какие привычки способствуют очищению энергетики?
Изучив разрушительные привычки, негативно влияющие на нашу энергетику, стоит рассмотреть и ритуалы, регулярное выполнение которых поможет избавить душу и тело от всего лишнего и очистить разум от отрицательных эмоций.
Создавайте позитивное окружение
Избегайте общения с токсичными людьми, даже если кто-то из них является вашим родственником, другом детства или коллегой. Про таких людей часто говорят «энергетические вампиры», но на самом деле не они высасывают ваши силы — это вы теряете собственную энергию, сдерживая себя, чтобы избежать конфликтов.
Избавляйтесь от ненужного
Ненужные вещи — это груз. Мы отдаем частичку своей энергии каждому предмету в доме, а дом — это наше место силы. Если вы не надевали какую-то вещь больше года, лучше отдайте ее тому, кому она действительно будет нужна. Не храните не подходящие по возрасту детские игрушки и книги, избавляйтесь от битой посуды.
Ведите здоровый образ жизни
Банальное, но важное правило. Следите за своим питанием, избавьтесь от вредных привычек, высыпайтесь, проводите больше времени на свежем воздухе, уделяйте внимание физической активности. Движение — это жизнь, но при этом важно помнить, что спорт должен приносить радость, а не отнимать все силы.