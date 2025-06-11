Энергетика человека и его самочувствие неотделимы друг от друга, и если энергетика перегружена негативными эмоциями, жизнь в гармонии с собой становится невозможно.

Энергетика человека и его самочувствие неотделимы друг от друга, и если энергетика перегружена негативными эмоциями, жизнь в гармонии с собой становится невозможно.Как мы разрушаем свою энергетику?• В происходящем видим только негативные моменты, следим за промахами других людей, критикуем их. Фокусировка на негативе, осуждение людей, попытки доказать свою правоту и высказывание непрошеного мнения отнимает много сил. Такая жизненная позиция приводит только к тому, что человек становится энергетически опустошенным;• В неудачах и поражениях обвиняем всех, кроме себя. Если мы будем тратить время на поиск виновных, то никогда не сможем сделать правильные выводы о сложившейся ситуации;• Сдерживаем эмоции. Если мы постоянно сдерживаем эмоции, нервная система работает на износ, а присутствие токсичных людей в жизни несет только разрушительный характер для энергетики.Какие привычки способствуют очищению энергетики?Изучив разрушительные привычки, негативно влияющие на нашу энергетику, стоит рассмотреть и ритуалы, регулярное выполнение которых поможет избавить душу и тело от всего лишнего и очистить разум от отрицательных эмоций.Создавайте позитивное окружениеИзбегайте общения с токсичными людьми, даже если кто-то из них является вашим родственником, другом детства или коллегой. Про таких людей часто говорят «энергетические вампиры», но на самом деле не они высасывают ваши силы — это вы теряете собственную энергию, сдерживая себя, чтобы избежать конфликтов.Избавляйтесь от ненужногоНенужные вещи — это груз. Мы отдаем частичку своей энергии каждому предмету в доме, а дом — это наше место силы. Если вы не надевали какую-то вещь больше года, лучше отдайте ее тому, кому она действительно будет нужна. Не храните не подходящие по возрасту детские игрушки и книги, избавляйтесь от битой посуды.Ведите здоровый образ жизниБанальное, но важное правило. Следите за своим питанием, избавьтесь от вредных привычек, высыпайтесь, проводите больше времени на свежем воздухе, уделяйте внимание физической активности. Движение — это жизнь, но при этом важно помнить, что спорт должен приносить радость, а не отнимать все силы.