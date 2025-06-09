В Санкт-Петербурге успешно завершился IV Летний конгресс по пластической хирургии, реконструктивной медицине и косметологии

В Санкт-Петербурге успешно завершился IV Летний конгресс по пластической хирургии, реконструктивной медицине и косметологии. Это - одно из самых масштабных профессиональных событий года, которое собрало в этом году более 3 500 специалистов из 10 стран мира. Насыщенная программа включала десятки лекций, секций и живых обсуждений, охватывающих широкий спектр тем: от передовых подходов к омоложению и липомоделированию до сложных реконструктивных операций и профилактики осложнений.Среди многочисленных российских специалистов, посетивших конгресс в качестве слушателя, была пластический хирург Софья Абдулаева, известная своим высоким профессионализмом и активным участием в конференциях по пластической хирургии и лазерной медицине. В ее профессиональном арсенале – блефаропластика, лазерная и PAL-ассистированная липосакция, контурная пластика лица и биоревитализация."Конференция была просто захватывающей! - поделилась своими впечатлениями Софья Абдулаева. – Великолепные доклады, удивительные новые технологии, представленные как российскими, так и зарубежными коллегами, просто покорили меня. В этом году конгресс посетили наши друзья из Аргентины, во главе с президентом общества пластических хирургов Аргентины. Японские коллеги включили прямую трансляцию из своей страны. А с президентом общества Ирана был подписан меморандум, открывающий возможности для обмена данными, научными достижениями, вступления в общество пластических хирургов Ирана и публикации в их изданиях. Этот меморандум дает нам очень многое!"Первый день конгресса был особенно насыщенным. По словам Софьи Абдулаевой, открытие конгресса было невероятно красивым и сопровождалось инструментальной классической музыкой. Торжественную атмосферу подчеркнула церемония перерезания красной ленточки, ознаменовавшая начало мероприятия. Конгресс открывала Наталья Евгеньевна Мантурова, действующий член-корреспондент РАН,профессор, д.м.н.На мероприятии присутствовали ведущие специалисты в области пластической хирургии, в том числе Мария Волох — хирург, заведующая кафедрой Медицинского университета имени Мечникова, впервые в России выполнившая пересадку лица. Активное участие приняли представители Санкт-Петербургского университета, особенно из медицинского факультета. В первый день были представлены доклады, посвященные контурному моделированию тела."После насыщенной программы первого дня я посетила торжественный вечер, который проходил во Владимирском дворце, - рассказала Софья Абдулаева. Вечер был невероятно красивым, выступала знаменитая певица. Мы прекрасно поужинали, пообщались со спикерами, познакомились".Второй день конгресса был посвящен операциям в прямом эфире. По программе были представлены операции на молочной железе и ринопластика. Третий день был не менее интересным. Состоялся доклад по психоэмоциональной подготовке пациента к операции, а также четыре мастер-класса: по современным тенденциям в эстетической хирургии тела и конечностей, актуальным вопросам ринопластики, контурному моделированию тела и безопасности данных операций, актуальные вопросы ранозаживления."На конгрессе я встретилась с огромным количеством торговых представителей, были представлены лучшие инструменты, технологии и новое оборудование", - отметила Софья Абдулаева и признала, насколько важны такие мероприятия для обмена опытом и дальнейшей работы.