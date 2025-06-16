С началом лета открывается сезон яркого солнца

С началом лета открывается сезон яркого солнца. Чтобы защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, необходимо использовать солнцезащитные средства. Несмотря на то, что сегодня термин SPF знаком многим, вокруг него все еще ходит множество мифов.Некоторые люди сомневаются в полезности и эффективности солнцезащитных кремов, и не все знают, как правильно ими пользоваться. А между тем использование SPF не просто желательно, а необходимо. Солнечные лучи становятся все более агрессивными, и без защиты можно столкнуться с множеством проблемам. Среди них - гиперпигментация или даже серьезные кожные заболевания, включая рак.Солнцезащитные средства блокируют ультрафиолетовые лучи, тем самым защищая кожу от негативных последствий. В наши дни подобрать подходящий SPF крем не так уж сложно — выбор огромен, и средства представлены для любого бюджета и типа кожи. Ушли в прошлое те времена, когда наличие SPF-крема считалось роскошью. Сейчас на рынке доступны даже бюджетные варианты с высоким уровнем защиты, а корейские кремы продолжают оставаться на передовой.Выбор SPF зависит от типа кожи и образа жизни. Для обладателей тонкой и сухой кожи подойдут более плотные текстуры, а тем, у кого жирная кожа, лучше выбирать легкие эссенции. Для активных людей, занимающихся спортом или водными видами, отличным выбором станет спрей, который можно легко наносить в течение дня, не испортив макияж.Важно помнить о том, как и когда наносить солнцезащитный крем. Ультрафиолетовое излучение может быть опасным даже в прохладную или облачную погоду, поэтому многие рекомендуют использовать SPF круглый год. Как житель юга России, я сама пользуюсь солнцезащитными средствами на протяжении всего года, учитывая большое количество солнечных дней. Тем же, кто живет в северных регионах, может иметь смысл делать перерывы зимой.Для правильной защиты кожи нужно примерно половина чайной ложки крема — это равняется объему, который поместится на двух пальцах. Наносить крем следует за 20-30 минут до выхода на улицу, легким слоем. Не стоит считать, что чем больше слоя, тем лучше — слишком плотное нанесение может помешать коже дышать, а эффективность будет минимальной.Если вы нашли солнцезащитный крем, оставшийся с прошлого отпуска, стоит задуматься: срок годности у СПФ-средств обычно составляет от двух до трех лет. Но помните, что после вскрытия срок хранения часто ограничен полугодом. Изменившийся запах или консистенция могут свидетельствовать о том, что крем испортился, поэтому всегда проверяйте срок годности на упаковке.