В третье воскресенье июня Россия традиционно чествует медицинских работников. В преддверии праздника традиционно обсуждают не только эволюцию компетенций и навыков, но и ключевые составляющие профессионализма и роль призвания. Врачи, практикующие интегративные методы, помимо профессионализма, считают важнейшими из качеств медицинского работника доброту, милосердие и эмпатию .

Практика доверияВ основе успешной терапии сегодня лежит не просто комбинация методов, а комплексный терапевтический альянс между врачом и пациентом. Этот союз, ключевой для интегративной медицины, напоминает принципы, описанные Милтоном Эриксоном: он строится на взаимном доверии, активном слушании и признании уникальности опыта пациента. Именно здесь врачи-гомеопаты демонстрируют особую силу. Их подход изначально ориентирован на создание этого доверительного пространства, где понимание психоэмоционального состояния человека так же важно, как и его физические симптомы.«Гомеопатия – это не просто медицинский подход, но и отношение к здоровью, особый образ мыслей, – говорит директор Национальной ассоциации интегративной медицины (НАИМ) Надежда Панченко. – Помимо глубоких знаний в гомеопатии и других областях медицины, врачу необходимо иметь еще и определенные человеческие качества. Гомеопатическая практика позволяет их раскрыть в работе с пациентами».Исследования показывают, что больше 70% российских врачей сегодня охотно готовы использовать не только стандартные протоколы и схемы лечения, но и, опираясь на целостный подход, включают в свою ежедневную практику гомеопатию – 71% респондентов относятся к натуральным препаратам положительно или нейтрально .КвалификацияПервым в списке качеств является «профессионализм». Почти 95% опрошенных врачей-гомеопатов, по данным опроса НАИМ и СПбГО, обладают высшим медицинским образованием. Это подтверждает и исследование, проведенное в 2024 году российской рекрутинговой платформой hh.ru . По итогам анализа более 10 тысяч портфолио специалистов различных направлений интегративной медицины, именно у гомеопатов выявлен самый высокий уровень профессиональной подготовки и переподготовки. Причем у 4% опрошенных гомеопатов, помимо диплома и в среднем 3 сертификатов о дополнительном образовании, есть и научная степень .Опыт работы у 78% гомеопатов, принявших участие в исследовании hh.ru, превышает 12 лет. Что свидетельствует не только о профессиональных компетенциях, но и у об умении общаться с пациентами. В топе самых популярных качеств этих врачей, озвученных участниками опроса НАИМ и СПбГО, – милосердие, сочувствие, эмпатия. Неудивительно, что 55% опрошенных специалистов избегают трений, взаимодействуя с пациентами, а 40% считают конфликтные ситуации в своей практике редкостью.Время на разговор – инвестиция в результатКачественная коммуникация с пациентом – обязательная часть работы любого врача. Но статистика подтверждает: гомеопаты системно выделяют на это значительную часть приема, что напрямую влияет на взаимопонимание и приверженность лечению. Такой подход, при котором детально изучаются не только симптомы, но и контекст жизни пациента, соответствует тренду на персонализацию. Помимо осмотра и изучения данных лабораторно-инструментальных исследований, врач-гомеопат оценивает психоэмоциональное состояние пациента, его привычки, увлечения, образ жизни. Все это учитывается наравне с физиологическими показателями при назначении терапии. Залог выздоровления – взаимное доверие, а завоевать его можно, выстраивая экологичный диалог.«Любой врач обязан не только проводить диагностику, выписывать рекомендации, вести медицинскую документацию, но и качественно коммуницировать с пациентом», --подчеркивает Светлана Песонина, д.м.н., профессор, председатель правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества. Так стремятся работать специалисты разных направлений. Однако врачи-гомеопаты, что статистически подтверждено, в 99% случаев посвящают более трети времени на приеме подробному пояснению каждого своего назначения – 77% делают это постоянно, 22% – регулярно. Детальные пояснениям назначений и углубленный сбор анамнеза приносит свои положительные плоды.Лояльность пациентов и удовлетворенность врачейРезультатом глубокого эмпатичного подхода и выстроенного диалога становится исключительная приверженность пациентов:• 55% опрошенных врачей-гомеопатов сообщают, что половина пациентов – постоянные, находящиеся под наблюдением длительное время.• 17% специалистов отмечают, что у них практически нет «разовых» визитов – пациенты, обратившись однажды, остаются надолго.• Максимальный срок наблюдения одного пациента среди участников исследования достигает 40 лет – целая медицинская биография, построенная на взаимном доверии.Такой высокий уровень лояльности напрямую коррелирует с удовлетворенностью врачей собственной практикой:• 30% опрошенных врачей-гомеопатов всегда довольны результатами лечения и уверены, что смогли оказать пациентам максимально возможную помощь.• 66% специалистов отмечают, что удовлетворены своей работой если не всегда, то в большинстве случаев.«В День медицинского работника особенно важно отметить врачей, для которых «лечить» означает не только применять технологии, но и строить мост доверия между врачом и пациентом. Исследования показывают, что врачи-гомеопаты вносят значительный вклад в развитие этой гуманистической составляющей медицины», -- говорит Надежда Панченко