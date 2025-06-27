В практике каждого пластического хирурга встречаются ситуации, когда проведение операции нецелесообразно или даже противопоказано

В практике каждого пластического хирурга встречаются ситуации, когда проведение операции нецелесообразно или даже противопоказано. В таких случаях, руководствуясь принципом "не навреди", врач обязан отказать пациенту, даже если тот настаивает на своем желании.Первая и, пожалуй, самая важная причина – это отсутствие у пациента личной мотивации. Если человек обращается к хирургу с просьбой об операции, продиктованной желанием угодить кому-то другому (партнеру, родственнику, другу), а не собственным осознанным решением, это является серьезным поводом для отказа. В таких случаях важно, чтобы пациент сначала разобрался в себе, своих желаниях и мотивах. Пластическая операция – это серьезный шаг, который должен быть продиктован исключительно личным стремлением к улучшению своей внешности и повышению самооценки, а не попыткой соответствовать чужим ожиданиям.Вторая причина – это нереалистичные ожидания от результата. Пластическая хирургия – это искусство, но не волшебство. Несмотря на все современные технологии и мастерство хирурга, невозможно гарантировать 100% идеальный результат. Тело каждого человека уникально, и реакция на операцию может быть различной. Если пациент требует абсолютной безупречности и не готов принять возможные ограничения и нюансы, хирургу следует отказаться от проведения операции.Третья причина – это планирование беременности и кормления грудью. Если к хирургу обращается нерожавшая женщина с просьбой об увеличении груди и одновременно выражает желание сохранить лактацию в будущем, врач обязан предупредить о возможных рисках. Существует вероятность повреждения молочных протоков во время операции, что может негативно повлиять на способность кормить грудью. В таких случаях рекомендуется сначала завершить процесс деторождения и кормления, а затем уже обращаться к хирургу для проведения маммопластики.Четвертая причина – это ограниченность во времени и отсутствие контакта с врачом. Если пациент настаивает на проведении операции в кратчайшие сроки и не готов обеспечить возможность послеоперационного наблюдения и связи с хирургом, это может создать серьезные проблемы и повысить риск осложнений.И наконец, пятая причина – это склонность к келоидообразованию. Если у пациента в анамнезе имеются случаи образования келоидных рубцов, хирургу следует с осторожностью подходить к вопросу о проведении операции. В некоторых случаях, например, при блефаропластике, риск образования келоидных рубцов минимален, и операция может быть проведена с соблюдением особых мер предосторожности. Однако в большинстве случаев, особенно при операциях на теле (например, липосакции), склонность к келоидообразованию является серьезным противопоказанием, так как может привести к формированию грубых рубцов и послеоперационной деформации контуров.