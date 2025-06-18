15 июня в Москве состоялась VI церемония награждения The Medical Stars & Beauty Awards, посвященная выдающимся достижениям в сферах медицины, здоровья и красоты

15 июня в Москве состоялась VI церемония награждения The Medical Stars & Beauty Awards, посвященная выдающимся достижениям в сферах медицины, здоровья и красоты. Это событие стало значимой вехой для представителей отрасли.Дата 15 июня была выбрана неслучайно. Ведь именно в этот день отмечается Международный день врача — праздник, который напоминает о важности медицины и самоотверженности врачей. Введенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1971 году, этот день символизирует солидарность и активные действия медицинских работников по всему миру. Он служит напоминанием о важной роли, которую врачи играют в сохранении здоровья и жизни людей, независимо от их специализации или места проживания.Символ премии The Medical Stars & Beauty Awards - синее хрустальное сердце, символизирующее сострадание и милосердие. Номинанты — люди и организации, которые не только предоставляют медицинские услуги, но и вносят значимый вклад в общество, проводя инновации в области здоровья и красоты.В этом году среди тех, кто получил законные награды, оказалась клиника АЙМЕД, признанная «Лучшей клиникой офтальмологии».Первая клиника микрохирургии глаза была открыта в 2020 году в Екатеринбурге и быстро завоевала популярность и доверие пациентов. После успеха на Урале АЙМЕД появилась и в Москве. Девиз клиники «Сделайте шаг навстречу новой жизни без ограничений!» отражает стремление команды постоянно улучшать качество медицинских услуг и помогать пациентам обрести надежду и здоровье.Работая над высоким уровнем обслуживания, клиника была отмечена множеством наград, включая признание на порталах Продокторов и Е1 как одной из лучших клиник региона, а также получив премию от Fashion TV и премий «Великие Люди». И вот – очередная заслуженная награда.The Medical Stars & Beauty Awards объединяет лучших из лучших, подчеркивая важность их вклада в общество и вдохновляя новые поколения специалистов. Эти награды напоминают нам о том, как важны здоровье и красота и как много зависит от работы тех, кто ежедневно улучшает нам качество жизни, а то и вовсе спасая ее.