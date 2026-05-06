Судогодский округ присоединился к Международной акции «Сад памяти», посвященной подвигам наших предков.

Возле поселка Красный Богатырь лесники, сотрудники местных учреждений и активная молодежь совместными усилиями посадили почти 20 тысяч сеянцев сосны.Каждое посаженное дерево стало символом памяти и благодарности будущих поколений, а каждый участник внес личный вклад в формирование аллеи памяти.Акция «Сад памяти» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».По данным Минлесхоза Владимирской области, в течение мая в регионе планируется высадить более 600 тысяч сеянцев древесных и кустарниковых пород на площади около 110 гектаров.За шесть лет проведения акции свыше 10 тысяч добровольцев в области посадили более 1,8 миллиона памятных деревьев.