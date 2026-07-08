В рамках проекта «Центр развития семьи» состоялся туристический поход для педагогов.

Педагоги из разных округов Владимирской области приняли участие в туристическом походе «На Нерли». Мероприятие прошло в рамках проекта депутата Госдумы РФ Григория Аникеева «Центр развития семьи».Местом встречи стали живописные берега реки Нерли. Участников объединили преданность профессии, тяга к активному отдыху и стремление быть частью сплоченного коллектива.Программа включала спортивные состязания, творческие конкурсы, командные игры и музыкальные выступления под гитару. Педагоги не только продемонстрировали личные и командные навыки, но и наладили профессиональные контакты с коллегами из других территорий, обменялись рабочими наработками и провели время в дружественной обстановке.Проект «Центр развития семьи» по-прежнему служит площадкой для общения и активного досуга жителей региона. Поход «На Нерли» показал, что подобные события становятся источником вдохновения, помогают расширять круг знакомств и оставляют у участников приятные впечатления.