Мужчина избил сожительницу, угрожал ружьем и держал в заточении.

Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Александровского района, подозреваемого в насильственном похищении человека.Ночью нетрезвый фигурант ворвался к спавшей гражданской жене, избил ее и силой усадил в автомобиль. Он увез жертву в другую деревню, отобрал телефон и запер в доме. Для устрашения мужчина палил из ружья в стену и угрожал женщине расправой.Пленница дождалась, пока похититель уснет, сбежала и обратилась к силовикам. Суд отправил обвиняемого под арест, следователи продолжают выяснять детали случившегося.