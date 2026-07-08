Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский городской суд.

Владимирский прокурор направил в Ленинский городской суд уголовное дело против 20‑летнего жителя соседнего региона. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По данным следствия, мужчина выступал в роли курьера в преступной схеме. В декабре прошлого года его сообщники обманом выманили ценности у двух жителей Владимира.Одной из жертв — 20‑летней девушке — мошенники заявили, что нужно помочь правоохранителям в борьбе с терроризмом и задекларировать деньги и украшения. Она передала обвиняемому сейф с ценностями на сумму почти 5 млн рублей.79‑летнего пенсионера убедили, что «инкассационная служба» проверяет подлинность купюр. Он отдал злоумышленнику более 9,5 млн рублей. При попытке снять ещё 1,75 млн рублей сотрудники банка вызвали полицию — обвиняемого задержали.