В госпитале для ветеранов в Камешковском районе заработал совместный проект соцзащиты и здравоохранения «Министерство добрых дел».

В госпитале для ветеранов в Камешковском районе начал работу важный социальный проект под названием «Министерство добрых дел». Данная инициатива объединила возможности сфер здравоохранения и социальной защиты, а первая подобная служба была открыта в апреле на базе Владимирской больницы скорой медицинской помощи.Основная задача этого проекта заключается в том, чтобы пациенты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не чувствовали себя одинокими во время лечения. На помощь гражданам в стенах медицинских учреждений приходят квалифицированные социальные координаторы.Сотрудники службы в Камешковском районе уже проконсультировали первых пациентов в день открытия, ответив на вопросы о прохождении реабилитации, оформлении документов и порядке выписки.Министр социальной защиты населения области Елена Беряцкене подчеркнула значимость старта проекта, отметив, что ведомству предстоит долгая и важная работа, а забота о героях в стенах госпиталя является главной и правильной задачей.