Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Суздальский районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора о взыскании ущерба в интересах потерпевшей.Установлено, что местный житель завладел чужой банковской картой и, узнав пин‑код, использовал ее: совершал покупки через бесконтактную оплату и снимал наличные. Общая сумма похищенного составила почти 100 тысяч рублей.По данному факту ОМВД России по Суздальскому району возбудило уголовное дело. Прокурор потребовал от злоумышленника вернуть деньги — суд удовлетворил требования в полном объеме.