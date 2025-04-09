Во Владимирской области увеличили выплату для контрактников. Тем, кто заключит контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции, с 1 апреля

Во Владимирской области увеличили выплату для контрактников. Тем, кто заключит контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне специальной военной операции, с 1 апреля по 30 июня 2025 года, регион заплатит 1 миллион 600 тысяч рублей. Последнее повышение было в январе, тогда региональная единовременная выплата достигла суммы в 1 миллион. В целом, с