Помойка появилась еще полгода назад.

В поселке Золотково в Гусь-Хрустальном районе активисты регионального отделения ОНФ обнаружили свалку с похоронными венками и мазутом.Неизвестные организовали помойку прямо в центре населенного пункта. Полгода назад ситуация была точно такой же. Рядом находится артезианская скважина, вода из нее подается в жилые дома.Также на территории складируют бытовые отходы, строительный мусор и искусственные цветы. Рядом образовались два озера из мазута.Сейчас активисты намерены обратиться в природоохранную прокуратуру, администрацию Гусь-Хрустального района и Следственный комитет Владимирской области для того, чтобы добиться полной ликвидации свалки.