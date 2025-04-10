43-летний житель поселка Анопино, сообщивший об исчезновении приятеля в полицию, оказался убийцей. Позже он сам признался в преступлении и рассказал, что потратил деньги с карты участника

43-летний житель поселка Анопино, сообщивший об исчезновении приятеля в полицию, оказался убийцей. Позже он сам признался в преступлении и рассказал, что потратил деньги с карты участника СВО, а потом не захотел возвращать долг. 7 апреля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его 61-летний друг, участник спецоперации, пропал. Правоохранителей насторожило, что обратившийся путается в ответах