Ситуация на южных границах США гораздо хуже, чем кто-либо себе представляет, это похоже на вторжение, написал президент Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.Humanitarian Crisis at our Southern Border. I just got back and it is a far worse situation than almost anyone would understand, an invasion! I have been there numerous times — The Democrats, Cryin’ Chuck and Nancy don’t know how bad and dangerous it is for our ENTIRE COUNTRY....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.Как заявил глава государства, он только вернулся с границы между Штатами и Мексикой. Там гуманитарная катастрофа, уверен Трамп. А демократы Чак Шумер и Нэнси Пелоси не представляют, как это плохо и опасно для всей страны....The Steel Barrier, or Wall, should have been built by previous administrations long ago. They never got it done — I will. Without it, our Country cannot be safe. Criminals, Gangs, Human Traffickers, Drugs & so much other big trouble can easily pour in. It can be stopped cold!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2019 г.Кроме того, Трамп считает, что стену на южной границе должны были построить еще предыдущие администрации и обещает довести этот проект до конца. Без "Стального барьера", как выразился президент, страна не будет в безопасности: бандиты, наркодилеры и работорговцы заполонят Штаты.Напомним, конгресс США так и не принял новый бюджет. Из-за чего частично приостановлена работа федерального правительства. Причиной раздора стало финансирование строительства стены между Соединенными Штатами и Мексикой. "Барьер" обойдется налогоплательщикам в 5,7 миллиардов долларов. Демократы против этого проекта.