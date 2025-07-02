В ситуацию вмешалась прокуратура.

Прокуратура Владимирской области помогла семье погибшего участника специальной военной операции добиться положенных денежных выплат., что сын женщины погиб еще в январе прошлого года при выполнении воинского долга, и в апреле посмертно был награжден орденом Мужества. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.Несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы, семья долгое время не могла получить причитающиеся им средства: единовременное пособие в размере 5 миллионов рублей в связи с гибелью военнослужащего, поощрение за посмертную государственную награду и пособие на погребение.После вмешательства прокуратуры права семьи погибшего военнослужащего были восстановлены, и все причитающиеся денежные средства им выплачены.Ранее , что аферисты обокрали мать погибшего бойца СВО из Владимира.