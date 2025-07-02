Речь идет о работах при реставрации дома купца Тарасова.

Во Владимире жители дома №13 по улице Дворянской в Народный фронт с жалобой на подрядную организацию, проводящую реставрацию соседнего дома купца Тарасова (Дворянская, 11).Работы, начавшиеся в апреле 2024 года, сопровождаются постоянным шумом, пылью и грязью, при этом подрядчик игнорирует просьбы о соблюдении тишины в дневное время.Тревогу также вызывает тот факт, что строители начали складировать мусор рядом с детской площадкой и заявили о планах по ее частичной ликвидации для организации парковки и летнего кафе. Изначально объект должен был стать офисным зданием, однако, по последней информации, там планируется открытие ресторанов. Попытки жителей защитить придомовую территорию встречают противодействие со стороны застройщика.