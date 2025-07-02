Об этом сообщили в администрации города.

В Кольчугине ведется активное благоустройство восьми придомовых территорий в рамках региональной программы «Благодвор».Глава администрации района посетил объекты и оценил ход работ. Глава администрации Кольчугинского района лично проинспектировал ход работ. Он отметил, что за последние несколько лет в первом микрорайоне уже благоустроено 31 двор и что программа, реализуемая при поддержке губернатора, будет продолжена, чтобы привести в порядок все дворы города.На улице Ломако идет замена старого покрытия, устанавливаются бордюры, выравниваются территории щебнем, обустраиваются ливневые стоки и укладывается новый асфальт. В этом году по программе также будут благоустроены межквартальные проезды.В 2025 году на реализацию проекта из областного бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей, что позволит облагородить не только дворы, но и другие территории.