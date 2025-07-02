Сама авария произошла в начале января. Сейчас ему вынесли приговор.

В Коврове вынесли приговор в отношении водителя, который насмерть сбил медсестру на нерегулируемом пешеходном переходе. 71-летняя женщина возвращалась домой после ночной смены в больнице. Подробнее о жутком ДТП — в материале .Взял машину у женыСама авария произошла 2 января 2025 года. Около 20.00 пожилая женщина переходила дорогу в районе дома №84 на Еловой улице, городская больница находится неподалеку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Водитель не успел затормозить перед «зеброй» и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась. Изначально в соцсетях появилась информация, что за рулем Renault Sandero находилась женщина. Однако правоохранители установили, что машину у своей супруги взял ковровчанин.В августе 2024 года мировой суд лишил его водительских прав. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, сотрудники ГИБДД заподозрили, что он сел за руль в состоянии алкольного опьянения.Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, допущенном человеком без водительских прав, которое привело к гибели человека».Приговорили к реальному срокуМатериалы уголовного дела рассматривал Ковровский городской суд. Мужчина полностью признал свою вину.«Он выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и при возникновения опасности в виде вышедшего на проезжую часть дороги пешехода не принял возможных мер к остановке автомобиля», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.Виновника ДТП приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Мужу погибшей он должен выплатить 1 млн рублей. Кроме того, водителя повторно лишили прав.Напомним, что в тройном ДТП 29 июня в Камешковском районе . На трассе столкнулись иномарки BMW, Ford Focus и Volkswagen Golf. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.