Камер становится все больше, что призвано повысить безопасность.

Во Владимирской области обсуждают дальнейшее развитие системы «Безопасный город». Об этом сообщили в правительстве региона.Вопрос расширения сети камер видеонаблюдения, предназначенных для повышения безопасности в населенных пунктах, стал одной из главных тем на заседании Антитеррористической комиссии Владимирской области.Важным шагом в организации современной городской системы видеонаблюдения и создании единой программно-цифровой платформы для централизованной обработки поступающих данных будет создание во Владимире Центра обработки данных.И.о. министра региональной безопасности подчеркнул необходимость наращивания количества камер в 2024 году. В 2023 году в регионе было установлено 104 камеры, а к 2025 году планируется добавить еще 95.