Авария произошла сегодня утром.

Сегодня, 12 ноября, в восемь часов утра на улице Лаврентьева автомобиль марки Volkswagen протаранил троих прохожих, перебегавших улицу в неположенном месте неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.Пострадавшие, двое 1985 и 1982 годов рождения, попали в больницу, а третий 1986 года рождения отправлен лечиться амбулаторно, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает переходить улицы только по специальным переходам и убедившись в полной безопасности.