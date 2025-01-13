Утро понедельника началось с аварии на водопроводе в районе школы №42 по адресу Институтский городок, 20. Воду отключали в учебном заведении и многоквартирном доме №19 по соседству. На место

Утро понедельника началось с аварии на водопроводе в районе школы №42 по адресу Институтский городок, 20. Воду отключали в учебном заведении и многоквартирном доме №19 по соседству. На место выезжали коммунальные службы. При этом занятия в школе не отменили, а школьников накормили горячей едой: МУП «Владимирводоканал» организовал подвоз воды в столовую. Возобновить подачу воды планировали