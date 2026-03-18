Выставка "История отечественных спортивных наград", на которой представлены исторические и современные квалификационные знаки, знаки комплекса ГТО, ведомственные и юбилейные награды, а также медали ключевых спортивных событий XX - начала XXI века, открылась в Государственной думе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.На выставке представлено более 200 экспонатов из фондов Современного музея спорта, музея спортивной славы ЦСКА и объединения "Диалог-Конверсия"."На выставке представлена история побед России во все времена. Независимо от того, как складывалась обстановка внутри страны и на внешних ее границах, какие вопросы встречались в социально-экономической сфере, сквозь спорт виден настоящий дух нашей страны и нашего народа", - сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.Заместитель министра спорта Алексей Морозов, в свою очередь, отметил, что за каждой наградой стоит большое спортивное событие. "Смотря на некоторые медали и награды на выставке, сразу вспоминаются события, с которыми они связаны, - сказал Морозов. - Каждая медаль - это история о том, как это создавалось, организовывалось, какими были герои этих мероприятий. Это улыбки и дружба между народами, которые объединяют нас всех".Выставка продлится до 20 марта.