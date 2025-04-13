Пешеход госпитализирован с травмами.

В субботу, 12 апреля, на ул. Ленина в Вязниках около 11.35 произошло ДТП. Как сообщает «Шестой канал» со ссылкой на областную ГАИ, 22-летний житель Калининградской области, находясь за рулём автомобиля «Опель Астра», сбил 61-летнего пешехода.Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии его с травмами отправили в больницу. В соцсетях пишут, что у пешехода несколько переломов. Кроме того, у него повреждены шея и позвоночник.Сотрудники ГАИ в настоящее время проводят проверку. В Госавтоинспекции напомнили водителям, что перед пешеходными переходами они всегда обязаны снижать скорость.