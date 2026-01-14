Владимирская область в 2025 году продемонстрировала яркие достижения в сфере культуры.

Владимирская область в 2025 году продемонстрировала яркие достижения в сфере культуры — от побед на федеральных конкурсах до запуска новых творческих проектов.Как в областном правительстве, в рамках нацпроекта «Семья» во регионе открыли четыре модельные библиотеки — во Владимире, Коврове, Александрове и Петушинском районе. Кроме того, капитально отремонтировали 12 учреждений культуры за счет федерального, областного и местных бюджетов.В областном колледже культуры и искусства запустили специальность «Искусство балета», а на базе Владимирского областного музыкального колледжа создали Театр народной песни.Хор русской песни музыкального колледжа победил в масштабном вокальном шоу «Ну‑ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия‑1». Академический женский хор колледжа завоевал I место на Всероссийском хоровом фестивале‑2025 в номинации «Взрослые учебные хоры».Владимирский академический театр драмы и режиссёр Владимир Кузнецов получили национальную премию «Золотая маска» за спектакль «Черные доски» по произведениям Владимира Солоухина.Владимирская область вошла в число регионов‑призеров по культурному добровольчеству. Региональный центр «Волонтеры культуры» (на базе областной библиотеки для детей и молодежи) получил сертификат на 150 тысяч рублей для новых проектов.