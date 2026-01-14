С 2022 года Екатерина руководила Владимиро‑Суздальским музеем‑заповедником.

В российской музейной среде — кадровые перестановки. Министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о назначении новых руководителей двух ключевых художественных учреждений страны: Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина.ГМИИ им. А. С. Пушкина возглавила Екатерина Проничева. С 2022 года Екатерина руководила Владимиро‑Суздальским музеем‑заповедником. Ранее занимала должность руководителя Департамента культурного наследия Минкультуры России.Елена Проничева, сестра Екатерины Проничевой, покинула пост директора Третьяковской галереи по собственному желанию.Директором Третьяковки назначена Ольга Галактионова. Прежде чем возглавить Третьяковку, она руководила Пушкинским музеем с начала 2025 года.