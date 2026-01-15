Владимиро-Суздальский музей-заповедник возглавила Алиса Бирюкова. Она назначена исполняющей обязанности директора федерального учреждения культуры, сообщили в пресс-службе ВСМЗ. Решение о назначении последовало после того, как прежний руководитель, Екатерина Проничева, покинула пост в связи с переездом в Москву на должность директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Бирюкова занимала в ВСМЗ пост заместителя директора с октября