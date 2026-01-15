Почему за женщин мы пьём стоя?
Во-первых, потому что лёжа пить неудобно.
Во-вторых, чтобы некоторое время гордо возвышаться над ними.
В-третьих, мы пьём стоя, потому что так больше входит.
В-четвертых, мы таким образом разминаем затекшие конечности.
В-пятых, мы встаём, чтобы отряхнуть с брюк остатки салата.
В-шестых, встаём для того, чтобы лучше разглядеть всех присутствующих за столом женщин.
В-седьмых, придумали этот ритуал для того, чтобы в случае
чего резко рвануть с высокого старта.
В-восьмых, мы таким образом выясняем, кто из нас остался под столом приставать к женщинам.
В-девятых, мы встаём, чтобы потом, садясь, почувствовать облегчение.
И наконец, мы поднимаемся для того, чтобы не слышать в самое ухо: "Хватит пить! Тебе уже хватит!".
