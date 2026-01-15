Группа туристов пошла на Кавказ в поход. Целый день шли, устали, ноги подкашиваются. Проводник говорит:
- Вот по бревнышку пройдем и сразу привал. Туристы смотрят, а внизу ущелье 2 км и пройти можно только по этому бревну. Все стоят - боятся. Вдруг видят - идет старый горец с бараном. Подошел, взял барана на плечи и перешел на ту сторону. Туристы ему кричат:
- Отец, перенеси нас также. Мы тебе по рублю скинемся за каждого. На полтинник побaхаешь!
Он вернулся и стал их переносить на плечах.
Несет последнего и на середине закачался - силы покинули. Ну он и кинул туриста в пропасть, и спокойно дошел до всех. Они ему:
- Отец, ты что наделал?! Он:
- А, ничего страшного рублем больше, рублем меньше!
