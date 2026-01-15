Дорогой Владимир Владимирович!
Вчера в телевизоре дядя Миллер сказал Вам, что проклятые хохлы украли 15
процентов нашего родного газа и речь идет о миллиардах. Мы с папкой
проверили на счетах и у нас получилось, что 65 миллионов кубов от объема
прокачки за пять дней составляет 6 процентов, а по цене 450 уе за тысячу
кубов - потери стоят всего 30 миллионов уе. Так стоит ли ставить на уши
всю Европу или проще поставить дяде Миллеру клизму и двойку по
математике?
С уважением Вася Пупкин, ученик 3 класса, пгт. Гадюкино, Цензор.Нет
еще анекдот!