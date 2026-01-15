Я пошел в магазин, и пробыл там всего несколько минут.
Когда я вышел, то увидел мента на мотоцикле, выписывающего штраф за парковку.
Тогда я к нему подошел и сказал: "Да ладно тебе, ну прости на первый раз".
Он проигнорировал меня и продолжил выписывать квитанцию.
Тогда я назвал его паршивым нацистом.
Он в ответ выписал еще один штраф, на этот раз насчет покрышек.
Тогда я назвал его уродом.
Он, написав второй штраф и положив его под дворник, начал писать третий.
На протяжении 20 минут я обзывал его, а он выписывал штрафы.
Но мне было пофигу, моя машина стояла за углом.
Я просто решил немного развлечься...
