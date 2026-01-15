Как то раз пошли Петька и Василий Иванович на рыбалку. Ловят, ловят, и тут у них заканчиваются червяки. Пошел Василий Иванович копать, через 5 минут возвращается с полным ведром червяков. Ловят дальше, ловят - ловят, опять заканчиваются червяки. Послал Василий Иванович Петьку и говорит: """"Вставь шнур 220W в землю - они сами повылазят"""".
Через час возвращается Петька: весь побитый... Василий Иванович спрашывает:""""Что с тобой, Петька?""""
А он ему отвечает: """"Пришел я на свалку, вставил шнур, как вы и говорили,- ничего, вставил шнур 320W - ничего, вставил шнур 550W- повылазили шахтеры, по морде надавали...
