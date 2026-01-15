Воспитательница в детском саду спрашивает:
- Ребята, назовите какого-нибудь очень злого зверя.
Дети:
- Волк... тигр... лев... леопард...
Вовочка:
- Кроколев.
- Вовочка, разве есть такой зверь? - спрашивает воспитательница, - как
же он выглядит?
- Это такой зверь, - отвечает Вовочка, - у которого с одной стороны
голова льва, а с другой - голова крокодила.
- Такого не может быть, - говорит воспитательница, - если у него будет
с каждой стороны голова, он не сможет какать.
- Вот поэтому он такой и злой.
