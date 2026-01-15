Жена предлагает мужу:
- Любимый, ты б не хотел на завтрак яишницу с беконом и апельсиновый сок?
Он отвечает:
- Нет, эта Виагра отбила мне весь апетит.
Немного поздней жена предлагает:
- Тебе не хотелось бы на обед солянки фри с мясом в вине?
- Нет, эта Виагра отбила мне весь апетит.
Вечером этого же дня:
- Любимый, может тебе приготовить на ужин овощное рагу з котлетками?
- Нет, эта Виагра отбила мне весь апетит.
Жена:
- Ну все, ты как хочешь, а я уже не могу, проголодалась досмерти. Давай, быстро слазь.
еще анекдот!