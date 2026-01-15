В комнате сидят Главы западных государств. Все сконфуженно молчат и смотрят на дверь. Из-за двери доносятся глухие удары и невнятные крики.
-Да-а… Нехорошо как-то получилось… - говорит кто-то.
Все разворачиваются к Бушу.
-Чего вылупились? Я один, что ли, все это придумал?! Все же орали – «давай над Михаилом приколемся!». А теперь я крайний! Пошутили, называется...
Главы правительств отвернулись.
В углу липко потея дрожит Ющенко.
Буш (раздраженно):
-Ну, а тебя, мудоёб, кто за язык тянул?!
-Трохи денег хотелось...
Открывается дверь и в комнату вползает плачущий Саакашвили, весь в крови и со спущенными штанами.
Все бросаются к нему.
-Ну как?! Живой?!
-Терпи, казак!
-Не сцы! За одного битого – двух не битых дают! – крикнул Саркози и п
