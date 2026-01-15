Cтарые сказки на новый лад.
В некотором царстве, в некотором государстве было у отца три сына - двое глупых, а третий вообще никакой. Решил отец их женить. Вывел во двор и велел стрелять, кто куда попадет. Первый сын выстрелил - попал в воздух. Второй выстрелил - попал в милицию. Третий выстрелил - попал на бабки. Плюнул отец в сердцах, роздал каждому по лягушке и пошел спать. А какого лягушки пола, и не проверил... В общем, нехорошо получилось...
В тридесятом царстве, в тридевятом государстве жили-были дед да баба, и была у них лягушка, да не царевна, а простая. А еще у них был Иван. Посадил дед Ивана, вырос Иван большой-пребольшой дурак. И решили дед с бабой Ивана на лягушке женить. Дед женил-женил - не женил, баба женила-женила - не женила, мышка бежала,
