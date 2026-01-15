Недавно по соседству с нами грабили ночной супермаркет. Продавцы успели нажать на нужную кнопку, менты прикатили почти сразу, бандиты засели внутри, завязалась перестрелка, но какая-то вялая - сначала менты стрельнут разок и орут потом что-нибудь типа ""сдавайтесь, бл*ди! Выходите с поднятыми руками!"", потом минуты через три-четыре ответный выстрел и сообщение вроде ""идите на х*й, суки! Всех вас перестреляем к *бени матери!"" В общем, все патроны экономят. Мы с соседями, конечно, торчим на балконах - еще бы, такое развлечение! Так продолжалось минут тридцать, и тут сверху недовольный женский вопль:
- Ну сколько можно терпеть! Убейте их и дайте людям поспать!!!!!
Минутная тишина, потом один из ментов спрашивает в матюгальник:
- Женщина, ты это им сказал
