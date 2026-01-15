Мюллер задумал проверить сотрудников своего аппарата. Входит первый.
- Ганс, назовите любое число от 1 до 99, - просит Мюллер.
- 36.
- А может не 36? А может 63?
- Нет, точно 36!
В блокноте появляется запись: ""характер - выдержанный, нордический, стойкий. Истинный ариец."" Входит второй.
- Назовите любое число от 1 до 99, - просит его Мюллер.
- 42.
- А может 24?
- Может, и 24.
- Ладно, идите, - говорит Мюллер.
В блокноте появляется запись: ""характер - невыдержанный, легко поддается внушению. Не истинный ариец."" Входит следующий.
- Назовите любое число от 1 до 99, - просит Мюллер.
- 33!
- А может трид... а, это Вы, Штирлиц!
