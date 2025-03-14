Выставка Весна Победы откроется 21 марта в Подземном музее Зарядье.

В Подземном музее Зарядье откроется 21 марта выставка Весна Победы, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом Газете.Ru сообщили в пресс-службе мероприятия.Специальный акцент на выставке будет сделан на трех весенних месяцах 1945 года, а также ключевых событиях и успехах советских войск, приведших к победе, — это взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги и, наконец, капитуляция Германии, — сообщили создатели.На выставке зрителям представят работы фронтовых операторов и фотокорреспондентов — в том числе оскароносную ленту Разгром немецких войск под Москвой Леонида Варламова и Ильи Копалина.Особое внимание, уточнили создатели, на выставке уделят роли женщин. Всего будут представлены работы шести операторов и семи фотографов, среди которых снимки Ольги Игнатович и Галины Санько. Их фотографии из освобожденных концлагерей использовались для время Нюрнбергского процесса как доказательства преступлений нацистов.В экспозицию также войдет кинопулемет Александра Медведкина, изобретенный во время войны для облегчения съемок. Всего в создании проекта приняли участие девять музеев и архивов.